Piccola luce nel cielo ripresa e caricata su Youtube: «Ufo a Dossobuono»

Il video è stato caricato su Youtube mercoledì 11 dicembre dall'utente che ha scelto come nome Bertoldo Contadino. Sulla sua autenticità non c'è certezza, ma la ripresa dovrebbe essere stata fatta il giorno prima, dunque il 10 dicembre, poco dopo le 5 del mattino, come mostrano i dati leggibili a destra. E si tratta di una ripresa non a velocità naturale, ma accellerata.

Il titolo del video è «Ufo a Dossobuono», anche se questo oggetto volante non identificato non lo si nota subito ad una prima visione perché è davvero un piccolo punto di luce. Come descrive l'utente che ha caricato il video, il puntino «sale dal basso, resta un paio di minuti in posizione stabilizzata, e poi scende lentamente a sinistra».

Non è comunque facile scorgere il presunto ufo e per questo lo abbiamo evidenziato in questo fermo immagine.

Non si tratta, comunque, del primo avvistamento di un ufo nel Veronese. Nel 2015, un'intera famiglia avrebbe visto un oggetto volante non identificato nell'Est Veronese. Mentre, l'anno prima delle lanterne cinesi furono scambiate per degli ufo (e anche l'ufo di Dossobuono potrebbe essere una lanterna cinese). E diversi altri avvistamenti si contarono negli anni precedenti.