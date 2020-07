Animalisti contro il Trentino bloccano corsia del casello di Verona Nord

Ieri, 4 luglio, i militanti di Sinergia Animalista, gruppo formato da Fronte Animalista e da 100% Animalisti, hanno temporaneamente bloccato una corsia del casello di Verona Nord. I volontari hanno occupato la corsia, aprendo anche uno striscione con la scritta «Boicotta Trentino, terra insanguinata».

L'azione di protesta era volta a dissuadere gli automobilisti dal prendere l'autostrada A22 in direzione Nord e di condividere così il boicottaggio organizzato dal gruppo di animalisti nei confronti del Trentino. Alla base del boicottaggio, c'è la scelta del presidente trentino Maurizio Fugatti di abbattere l'orsa protagonista dell'aggressione a due uomini avvenuta sul Monte Peller. L'ordinanza di Fugatti non contemplerebbe la cattura, ma solo l'abbattimanto e per questo gli animalisti hanno cominciato una battaglia per spingere i turisti lontano dal Trentino. Una battaglia che ieri si è combattuta anche al casello di Verona Nord fino allo sgombero ordinato dagli agenti della polizia stradale.