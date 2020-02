Al via a Verona il nuovo campionato di E-bike della Federmoto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A poco più di un mese dall’annuncio al Motor Bike Expo dell’ingresso delle E-bike ad alte prestazioni nel mondo della Federazione Motociclistica Italiana, parte ufficialmente il nuovo Campionato Italiano Urban EBX della FMI. La prima gara si correrà, sempre a Verona, il 15 febbraio al Cosmobike Show. L’annuncio e l’avvio del Campionato in due fiere importanti rispettivamente per le moto e per le E-bike, dimostrano che due mondi fino a qualche anno fa lontani, hanno trovato la perfetta sintesi nell’ EBX. Una sintesi che passa per motore elettrico, acceleratore, pedalata assistita e tecnica di guida.

I piloti correranno su E-bike con potenza superiore a 250 Watt su un innovativo circuito fatto di salti, curve, ostacoli e joker lane: si daranno battaglia per 12 manche consecutive in due distinte categorie GP e Modify. Atleti selezionati che arrivano sia dal mondo delle moto sia da quello delle MTB: Velocità, Cross, Enduro, Downhill tutte discipline che hanno permesso loro di affinare potenza e tecnica che servono per affrontare i duelli spalla-a-spalla dell’ EBX. Sport, adrenalina e divertimento anche per il pubblico che potrà mettersi alla prova sullo stesso circuito dei piloti, pre e post qualifiche e gare, con la propria E-bike o con un modello messo a disposizione dagli organizzatori.

ORARI COSMOBIKE

Padiglione 10

SABATO: Gara 1- Campionato Italiano EBX + Test Bike 9.30 apertura/controllo pista 9.45 pista libera per test 11.15 prove libere gara 11.30 pista libera per test 12.15 Gara Modify 12.45 pista libera per test prodotto/visitatori 13 Premiazione 14.15 Gara GP 14.45 pista libera per test prodotto/visitatori 15 Premiazione 18 chiusura accessi pista 18.30 chiusura pista.

DOMENICA: Test Bike 9.30 apertura/controllo pista 9.45 pista libera per test prodotto/visitatori 18 chiusura accessi pista 18.30 chiusura manifestazione