Sulla luna prima di Amstrong: ce lo racconta il barone

I viaggi sulla luna, ben due e molto prima di Armstrong, quello in Russia, dove si può trovare un cavallo appeso a un campanile, e l’incontro con Vulcano e Venere sono solo alcune delle numerose avventure del Barone di Münchhausen, l’unico abile a volare sulle palle di un cannone. I fantomatici viaggi di questo ufficiale, realmente vissuto nel 18° secolo e che lui stesso si divertiva a raccontare con colorata fantasia, sono oggetto del nuovo spettacolo di Fondazione Aida di Verona.

A lui, a questo straordinario eroe senza macchia e senza paura che affronta ogni paradossale situazione con forza e una calma invincibili, è dedicato questo allestimento diretto da Pino Costalunga, con Fabio Slemer e Davide Lazzaretto, rispettivamente nelle vesti del Barone e del servitore, ispirato al romanzo di Raspe, e adatto ai bambini dai 6 anni.

“Confrontarci oggi – spiega Pino Costalunga regista e condirettore artistico di Fondazione Aida - con quell’abile “narratore”, nonché indomito “raccontatore di bugie” che è il Barone di Münchhausen, vuol dire anche cercare di tracciare un confine tra credulità e immaginario fantastico, tra realtà e sua rappresentazione, tra la capacità di inventare per gioco e per malizia”.

Nello spettacolo si riprendono alcune di queste avventure in un’età di ragione e sentimenti più consolidati, in un periodo dove spesso è difficile distinguere il falso dal vero, dove le “fake news” sono scambiate per verità dimostrate, complici un eccesso di tecnologia e abbondanza di informazioni. E tra le pieghe di quella carta ingiallita, grazie a un gioco di ruoli tra Barone e servitore, passato e presente, si scopre che le ‘avventure’ del Barone rappresentano lo zibaldone fantastico e disordinato di un secolo, il XVIII, in cui l’uomo mise piede e mano per uscirne diverso da quello che era prima, trasformato, ‘rivoluzionato’, con un recipiente colmo di conquiste, ma anche inesorabili incognite: così se da un lato il Barone di Münchhausen è frutto di una fantasmagoria illimitata, dall’altro le sue avventure rimandano alla realtà di un’epoca di attività incessante caratterizzata dal trionfo della ragione in cui si collocano i primi pioneristici viaggi extra-continentali e nuove straordinarie scoperte scientifiche.