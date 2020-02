La startup CVing sceglie vtenext per accelerare la propria crescita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

È con grande piacere che il team vtenext accoglie la startup CVing all’interno del proprio network clienti. Avere una realtà dinamica e innovativa come CVing come cliente ci riempie di orgoglio e ci consente di muovere un primo importante passo come partner dell’ecosistema startup italiano. CVing rappresenta uno dei migliori esempi di startup in Italia nel campo dell’innovazione delle Risorse Umane.

Attraverso la loro piattaforma sta portando una vera e propria rivoluzione digitale nel processo di selezione aziendale, andando a offrire nuovi strumenti ai candidati per un processo di maggiore qualità, semplice e sostenibile. La particolarità di CVing è la bidirezionalità, che permettere sia alle aziende di richiedere video colloqui ai candidati, sia a chi cerca lavoro di proporsi attraverso candidature spontanee. La bidirezionalità di CVing permette di attingere, oltre ai propri database, anche a risorse esterne, andando a risparmiare circa il 58% del tempo per la ricerca di ogni singolo candidato. Una soluzione CRM open-source che integra nativamente un motore BPM come vtenext può aiutare una startup come CVing a gestire al meglio le relazioni con i propri clienti, andando a ottimizzare i processi aziendali e avvicinandosi a quelli che noi definiamo “Processi CRM organici”.

La flessibilità di vtenext consente facilmente la gestione dei processi di vendita, marketing, assistenza clienti e gestione commesse, andando virtualmente ad abbattere tutti i silos aziendali e dialogando bidirezionalmente con tutti i sistemi già utilizzati in azienda.

Per maggiori informazioni su CVing: https://www.cving.com/. Per informazioni su vtenext: https://www.vtenext.com/. Per avere una prova gratuita vtenext (30 giorni): https://www.vtenext.com/vtenext/