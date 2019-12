Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Lanciata a Verona la Start-Up innovativa nel settore dell'intermediazione immobiliare, con riferimento iniziale al mercato immobiliare del Comune di Verona. Realstarting S.r.l. si propone l'obiettivo di rappresentare la frontiera più moderna ed avanzata nel settore della Agenzie immobiliari, azzerando i costi per i venditori e garantendo una serie di servizi innovativi e completi che includono foto professionali, virtual tour, brochure e pubblicità su maggiori portali immobiliari nazionali ed internazionali. Realstarting S.r.l., fondata nel 2019 da Cucchiara Cristiano e Ortolani Cristiano, amministratori e co-fondatori, ha sede a Verona e si propone l'obiettivo di ridurre i tempi di conclusione delle compravendite immobiliari entro le otto settimane, azzerando le provvigioni per il venditore e garantendo una serie di servizi offerti con professionalità, con particolare attenzione alla valutazione dell'immobile per evitare al venditore di impiegare il proprio tempo in attività non efficaci e dirette alla conclusione della compravendita. La Start-Up veronese intende porsi con slancio e convinzione nel settore della compravendita immobiliare in termini di assoluta innovazione, con impatto dirompente in considerazione al moderno e innovativo approccio digitale ed alla sua struttura snella e competitiva. A supporto degli ambizioni obiettivi che la Strat-Up veronese si pone, l'aumento di capitale in corso rappresenta il segnale della vitalità e della novità nel panorama immobiliare dell'iniziativa e del potenziale di sviluppo della stessa.