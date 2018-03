Calzedonia saluta la Cev. Vittoria ad Ankara ma in finale ci vanno i turchi

Dopo la sconfitta dell'andata, la Calzedonia Verona è scesa in campo ieri, 20 marzo, ad Ankara per la semifinale di Coppa Cev con due obiettivi da raggiungere per evitare l'eliminazione: il primo obiettivo era vincere e il secondo era non concedere agli avversari più di un set. Il primo obiettivo è stato raggiunto, il secondo purtroppo no. E quindi la finale della competizione europea se la giocheranno i turchi della Ziraat Bakasi Ankara.

Nel primo set, Ankara tiene bene a muro gli attacchi dei veronesi portandosi in vantaggio (8-5). La Calzedonia cresce grazie a Pajenk e Maar, trova il pareggio sul 10-10 e si costruisce un piccolo vantaggio (11-13). Alcuni errori da una parte e dall'altra non spostano gli equilibri e nel finale sono due muri di Birarelli a portare gli ospiti sul +5. A chiudere il set sul 20-25 poi ci pensa Jaeschke. Con lo stesso parziale si chiude anche il secondo set, anche se la sua storia è leggermente diversa. I veronesi partono subito concentrati e restano in vantaggio dall'inizio alla fine.

La reazione turca arriva nel terzo set, quando i veronesi commettono qualche errore di troppo e si trovano sotto 5-0. La Calzedonia rincorre per tutto il set, ma non si avvicina mai tanto da poter pensare a un ribaltone. Ankara è in controllo fino al 25-20. Per Verona è l'ultima chiamata, un altro set perso significherebbe l'addio alla finale di Coppa Cev. Il quarto set assomiglia al primo, con i turchi che partono in vantaggio (6-4) e i veronesi bravi a pareggiare sul 9-9 e a passare in vantaggio. Ma sul 17-20, Verona manca lo scatto decisivo per chiudere il set. Ankara impatta sul 23-23 e ci si gioca tutto ai vantaggi dove ad avere la meglio saranno i locali per 26-24.

Il tiebreak è inutile ai fini della qualificazione. Sarà Ankara ad andare in finale e l'allenatore gialloblu Nikola Grbic sceglie di dare spazio a chi ha giocato di meno. Verona vince 11-15 e alla squadra titolare è stata risparmiata la fatica dell'ultimo set perché la stagione della Calzedonia continua almeno fino a sabato 24 marzo, quando alle 18 a Trento è in programma gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Altra partita da dentro o fuori per Verona.

Ziraat Bankasi Ankara - Calzedonia Verona 2-3

Ziraat Bankasi Ankara: Kiyak 1, Kurek 8, Savaş 16, Konarski 19, Antonov 18, Sahin 5, Döne (L), Cacic 10, Yilmaz 0, Tayaz 1, Atli 1. N.E. Zorluer. All. Milenkoski.

Calzedonia Verona: Jaeschke 12, Maar 17, Spirito 2, Pajenk 5, Stern 11, Birarelli 9, Frigo (L), Pesaresi (L), Paolucci 0, Mengozzi 5, Manavinezhad 7, Grozdanov 2, Marretta 3. All. Grbic.

Arbitri: Sodja, Yordanov.