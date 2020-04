Hellas: «Zaccagni è guarito». Il calciatore: «Grazie di cuore e un abbraccio»

Fine dell'isolamento domiciliare per Mattia Zaccagni. Il giocatore dell'Hellas Verona, che a marzo era risultato positivo al coronavirus, ha sempre seguito le indicazioni che gli erano state imposte ed anche da casa ha continuato ad allenarsi come i suoi compagni di squadra. Ed oggi, 23 aprile, il club gialloblu ha comunicato l'esito dell'ultimo test a tampone a cui si è sottoposto Zaccagni. Il giocatore è risultato negativo al virus ed «è pertanto guarito», come si legge nella nota dell'Hellas.

La notizia è stata poi comunicata anche dallo stesso calciatore attraverso i social network. «Negativo - ha scritto Zaccagni sul suo profilo Instagram - Un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto. Un abbraccio virtuale a tutti».