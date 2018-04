Un "Volo a canestro" in aiuto delle associazioni di volontariato veronesi

Lo sport al fianco del volontariato nel progetto “Volo a canestro”, promosso dalla Scaligera Basket e dal Centro di Servizio per il Volontariato di Verona con il patrocinio del Comune.

Un’iniziativa innovativa, che permetterà di acquistare i biglietti della prossima partita della Tezenis Verona, domenica 9 aprile, direttamente dalle associazioni di volontariato che hanno aderito al progetto. A loro, la Scaligera Basket devolverà il 30 per cento del valore complessivo dei tagliandi venduti.

Un modo per sensibilizzare i cittadini, e in particolare gli appassionati di basket, sull’attività svolta dalle numerose realtà di volontariato che operano a Verona e provincia, oltre a fornire preziose risorse per lo svolgimento delle proprie attività.

“Belle cose nascono quando lo sport va a braccetto con la generosità – ha detto l’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando-. Sono più di 400 le associazioni di Verona e provincia che ogni giorno di occupano di volontariato, svolgendo un ruolo davvero insostituibile per il territorio. A nome del Comune ringrazio la Scaligera Basket per la sensibilità dimostrata, un’attenzione che va oltre l’ambito sportivo e che guarda anche ai bisogni del territorio”.

Domenica 8 aprile, le associazioni saranno presenti con uno sportello dedicato al palazzetto Agsm Forum, in cui sarà possibile acquistare i biglietti del match della terzultima giornata del campionato di basket Serie A2 Old Wild West, che vedrà la Tezenis scendere in campo contro l’Agribertocchi Orzinuovi.

Numerose le associazioni che hanno già confermato la loro partecipazione. Ulteriori adesioni sono possibili inviando una mail a gruppi@scaligerabasket.it.