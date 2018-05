Dalla Francia arriva l'ufficializzazione: Stephen Boyer è della Calzedonia

L'ufficializzazione per il momento è arrivata solo dalla Francia e non dalla Calzedonia BluVolley. La notizia però ha cominciato a circolare e non dovrebbero esserci brutte sorprese per i tifosi gialloblu. Stephen Boyer giocherà a Verona nella prossima stagione.

Il giocatore francese classe '96 è reduce da tre stagioni giocate con la maglia del Chaumont, con cui ha vinto un titolo di Francia nella stagione 2016-2017, mentre in questa annata ha perso sia la finale scudetto che quella per la Coppa di Francia. Ha vinto però dei titoli individuali, essendo stato eletto miglior giocatore e migliore opposto del campionato francese. Presenza stabile ormai anche nel gruppo della nazionale francese con cui ha vinto la World League nel 2017.