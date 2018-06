Viviani è maglia tricolore. Vinto il Campionato Italiano a Darfo Boario Terme

Elia Viviani ha vinto l'edizione 2018 del Campionato italiano di ciclismo e quindi fino al prossimo anno potrà indossare la maglia tricolore.

È una maglia che porterò a tutte le più belle gare del calendario - ha commentato Viviani durante la conferenza stampa al termine della gara - Dopo quello dell'Olimpiade, questo è stato il podio più bello. Una delle emozioni più forti che io abbia mai provato. Penso di aver dimostrato di non essere solo un semplice velocista.

E Viviani lo ha dimostrato vincendo una gara con un tracciato ostico per i velocisti, quasi 234 chilometri in un circuito partito da Corso Italia di Darfo Boario Terme e costruiti intorno alla salita di Erbanno in cui il tratto più in pendenza era quello di via Cornaleto (salita del 17% per 200 metri). Un circuito da ripetere otto volte, anche se alcuni giri avevano un percorso differente.

I momenti decisivi della gara li ha descritti lo stesso Elia Viviani. "In cima alla penultima salita c'è stato un attacco e ho visto che il gruppo non reagiva - ha detto Viviani - In fuga c'erano corridori importanti come De Marchi e Oss e sono andato via in discesa. C'è stato un momento in cui abbiamo pensato che fosse un'azione suicida, però la scorsa ci stava sfuggendo e quindi o mi muovevo o restavo col gruppo e la corsa era finita. E l'altra mossa vincente è stata quella di muovermi poi con Oss e Pozzovivo". In pratica a meno di 10 chilimetri dall'arrivo, Viviani ha preso un leggero vantaggio, spaccando il gruppo di testa, con Oss e Pozzovivo. Nell'ultimo strappo in salita, Oss perde contatto da Viviani e Pozzovivo, i quali però vengono raggiunti da Visconti. Dopo l'ultima curva è iniziata la volata a tre con Elia Viviani che ha tagliato il traguardo davanti a Visconti e Pozzovivo.

Una vittoria, quella del ciclista veronese che ha fatto gioire tutti, anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.