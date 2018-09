Viviani, bis alla Vuelta. Il ciclista vince a Fermoselle ed ha ancora fame

L'ha definita la migliore volata di tutta la stagione ed è stata quella che gli ha regalato la sua 17esima vittoria in questa annata, la seconda alla Vuelta di Spagna. Elia Viviani ha vinto ancora ieri, 4 settembre, nella decima tappa della corsa iberica, dopo essersi imposto anche nella terza tappa.

Il ciclista veronese ha tagliato per primo il traguardo dopo i 177 chilometri pedalati da Salamanca a Fermoselle. La corsa ha visto gli strappi di alcuni atleti che hanno provato a vincere in fuga, ma il gruppo li ha sempre ripresi. Anche le salite, una delle quali segnata da un gran premio della montagna, non hanno sgranato i ciclisti e a dieci chilometri dall'arrivo è iniziato il lavoro di preparazione delle volate. Le squadre dei velocisti, tra cui la Quick Step di Viviani, hanno preparato i loro treni per il lancio in prossimità dell'arrivo e alla fine il lavoro migliore lo hanno fatto i compagni di squadra di Elia Viviani. Morkov e Sabatini hanno metaforicamente caricato la fionda che è scoccata quando mancavano 150 metri al traguardo. Viviani è partito e non c'è stato nulla da fare per gli altri arrivati alle sue spalle, nell'ordine Peter Sagan e Giacomo Nizzolo.

Dopo il successo, Elia Viviani ha ringraziato tutta la squadra e ha dato appuntamento alle prossime tappe per velocisti. La sua Vuelta non è finita e l'obiettivo è arrivare al traguardo di Madrid conquistando il maggior numero di vittorie.