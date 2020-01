Prologo del giro d'Australia, Viviani secondo dietro a Caleb Ewan

Questa mattina, 19 gennaio, si è corsa la «Schwalbe Classic», tradizionale prologo del «Tour Down Under», la principale gara a tappe dell'Australia a cui quest'anno partecipa anche il ciclista veronese Elia Viviani.

Il giro australiano prenderà il via martedì prossimo, 21 gennaio, con la prima tappa, ma l'evento sportivo si è aperto oggi con un circuito pianeggiante di 1,7 chilometri disegnato nel cuore della città di Adelaide. I partecipanti lo hanno dovuto percorrere più volte, fino a coprire una distanza di poco superiore ai 50 chilometri. Un gara dunque favorevole ai velocisti come Viviani, il quale ha cercato la sua prima vittoria in maglia Cofidis. All'atleta di Vallese di Oppeano è però andata male, perché lo sprint vincente lo ha avuto il padrone di casa Caleb Ewan. Viviani ha chiuso al secondo posto, davanti al compagno di squadra Simone Consonni.