Settimo sigilllo per la Clusanina al Palio delle Bisse in attesa delle due tappe veronesi

Inarrestabile prosegue anche a Gardone Riviera la marcia trionfale di Clusanina. Settima vittoria in altrettante gare per il quartetto iseano e possibilità di eguagliare, con sole due tappe ancora da disputare a Garda e Cassone, l’en plein di Garda nel 2005.

Sabato sera Clusanina ha però dovuto guadagnarsi fino all’ultima vogata la testa, sopravanzando soltanto negli ultimi duecento metri l’agguerritissimo equipaggio di Gardonese, desideroso di fare bella figura nelle acque di casa. Al temine della gara, i biancorossi iseani hanno superato di pochi metri con il tempo di 6’27”18 il quartetto capitanato dal presidente della Lega Bisse del Garda Marco Righettini giunti al traguardo in 6’30”01.

Poi nell’ordine Arilica di Peschiera in 6’30”73, Grifone di Sirmione con 6’32”30 e Villanella di Gargnano che ha chiuso la prova in 6’41”32. Da registrare per questi ultimi, il forfait per motivi di lavoro del terzo remo Stefano Zambanini, sostituito da un componente dell’altra bissa gargnanese Gioia (Filippo Nedrotti). Proprio per consentire lo svolgimento delle gare (il regolamento prevede che un vogatore possa disputare due gare contemporaneamente nella stessa sera su barche diverse con un intervallo di 30 minuti), i giudici di gara hanno deciso di far disputare come prima prova la batteria “C”, quella appunto nella quale era in lizza Gioia di Gargnano.

Nelle posizioni del podio Clusanina guida a punteggio pieno con 210 punti, precedendo Gardonese con 193, Villanella e Peschiera appaiate al terzo posto con 192 punti.

Nella batteria “B” la bissa di Garda si aggiudica la prova in 6’32”56 precedendo di pochi centesimi in un finale davvero avvincente i rivali di Peschiera, 6’33”23 per gli arilicensi, e poi nell’ordine Nensi di Cassone, 6’50”21, Paratico, 6’51”06 e i campioni uscenti torresani di Berengario con 6’52”66.

Altro successo per il remo veronese di Garda nel gruppo “C” dove la bissa San Vili si è aggiudicata la manche con autorevolezza (6’52”46) sul resto della flotta rappresentato nell’occasione da Montisola, (7’02”82), Sant’Angela Merici di Desenzano (7’06”14), Gioia di Gargnano (7’10”08) e Iole di Paratico (7’13”14).

Nel gruppo “D” quello delle imbarcazioni esordienti, Sebina si è imposta agevolmente col tempo di 6’41”55 sulla bissa Paloma di Garda, 7’07”60, Carmagnola di Clusane, 7’09”48 e Betty di Cassone, 7?25”11.

Nell’armo femminile le ragazze veronesi di Preonda (Bardolino) “suonano” la stessa musica dei colleghi maschili di Clusanina inanellando con il tempo di 8’05”39 il quarto successo in altrettante gare davanti a Regina Adelaide di Garda, 8’11”93, Torricella di Cassone, 8’12”15 e Sirenetta di Gardone Riviera, 8’16”11, sigillando la conquista della “Coppa del Garda”.

Durante la cerimonia delle premiazioni è stato consegnato dal figlio Umberto in nome del presidente del gruppo bisse di Gardone Riviera, il “Trofeo Livotto” alla prima imbarcazione classificata. Sabato sera il penultimo appuntamento è a Garda sulla sponda veronese.

Per la ottava regata del Palio delle bisse “Bandiera del lago 2018” con il seguente programma: