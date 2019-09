Prima gioia per la Virtus Verona, vittoria per 3-2 contro la Triestina

La prima vittoria della Virtus Verona in questo campionato di Serie C è arrivata ieri, 22 settembre, nella quinta giornata, quella in cui la squadra di Luigi Fresco ha ospitato la Triestina al Gavagnin-Nocini di Borgo Venezia.

I veronesi hanno rivisto i fantasmi della gara dello scorso anno, quando sono stati rimontati dagli avversari nei minuti di recupero e hanno perso 3-4. Ieri, la Virtus è stata molto più concreta e ha vinto 3-2, dopo che nei primi trenta minuti era andata a segno per tre volte con Marcandella, Magrassi e Odogwu. Il primo tempo, però, si è chiuso sul 3-1 perché il bomber della Triestina Granoche si è procurato ed ha realizzato un calcio di rigore al minuto 36. Nella ripresa ha segnato ancora Granoche su rigore, mentre la Virtus non ha sfruttato quelle occasioni concesse dai triestini in contropiede. Il portiere dei veronesi Sibi ci ha messo poi del suo per blindare il risultato, ma guardando nel loro complesso le occasioni da gol del secondo tempo, la Virtus avrebbe meritato di più rispetto alla Triestina e quindi la vittoria dei veronesi è più che giusta.