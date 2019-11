Virtus Verona, dopo la partita con la Triestina ripulisce lo spogliatoio

Vi siete fatti onore in campo e con questo gesto di civiltà vi siete fatti decisamente onore anche fuori. Complimenti sinceri, Virtus Verona, e un grande in bocca al lupo anche a voi per il prosieguo della stagione.

Con queste parole scritte sul proprio profilo Facebook, la Triestina ha ringraziato la Virtus Verona dopo la partita di Coppa Italia giocata mercoledì 13 novembre allo stato Rocco di Trieste. Il «gesto di civiltà» elogiato dalla Triestina è stato compiuto nello spogliatoio dei veronesi, il quale è stato ripulito dagli atleti, come riportato da TriestePrima. E sulla porta, la squadra di Luigi Fresco ha lasciato questo messaggio: «La società ed i tifosi della Virtusvecomp Verona ringraziano per l'accoglienza e la disponibilità la Triestina, augurando alla stessa le migliori fortune calcistiche».



(Il messaggio lasciato sulla porta dello spogliatoio dalla Virtus Verona. Foto Facebook - Triestina Calcio)

E non è la prima volta che l'educazione della Virtus Verona viene sottolineato dagli avversari. Anche a Rimini, gli atleti uscirono dallo spogliatoio lasciandolo come lo avevano trovato e per questo sono stati elogiati dalla società romagnola.

Gallery