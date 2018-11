La Virtus Verona torna alla vittoria. Manarin e Grbac stendono il Teramo

Due gol negli ultimi dieci minuti hanno ragalato ieri, 18 novembre, la terza vittoria in questo campionato di Serie C alla Virtus Verona e il suo secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio contro la Feralpisalò.

Ieri, al Gavagnin-Nocin di Borgo Venezia, la squadra allenata da Luigi Fresco è scesa in campo contro il Teramo che nel primo tempo ha dato l'impressione di giocare meglio, anche se di occasioni da gol se ne sono viste poche. Gli ospiti hanno provato ad andare in vantaggio con i tentativi di Bacio Terracino, Barbuti e Ventola, ma il portiere dei veronesi Giacomel non è stato costretto a compiere parate prodigiose per evitare di subire reti. Dall'altra parte anche la Virtus Verona non è sembrata particolarmente efficace in attacco, fatta eccezione per qualche spunto interessante di Danti.

Nella ripresa, Teramo vicino al vantaggio al 50' con Bacio Terracino che ha potuto liberare un destro potente a tu per tu con Giacomel, grazie ad un ottimo scambio con Barbuti. Il portiere della Virtus ha riparato in angolo. Cinque minuti più tardi è toccato ai veronesi sfiorare il vantaggio con Danti che di testa da uno schema di calcio d'angolo ha mandato sopra la traversa. Al 72' Danti prova a diventare assistman, ma all'appuntameno con il suo cross teso Grandolfo si è presentato in ritardo. Passa qualche minuti e ancora una volta è stato Danti a creare superiorità numerica sulla sinistra saltando l'uomo ed entrando in area, morbido il suo passaggio per Manarin che dopo un controllo ha segnato il gol del vantaggio. La vittoria è diventata più rotonda in pieno recupero con Grbac da poco entrato in campo.

Con questi tre punti, la Virtus Verona sale a quota 10 in classifica, al terzultimo posto. Prossimo incontro, domenica 25 novembre in casa del Rimini.