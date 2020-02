Virtus Verona malata di 0-0, il quarto di fila è arrivato contro il Rimini

Non segna e non subisce gol da quattro partite consecutive. La Virtus Verona deve ancora trovare la prima vittoria del 2020, ma sta cercando di raggiungere la quota salvezza guadagnando un punto a settimana. Ma se i punti guadagnati con Triestina, Imolese e Vicenza potevano essere giudicati positivamente, lo 0-0 di sabato scorso, 22 febbraio, contro il Rimini, ultimo in classifica e peggior difesa del campionato, ha più il sapore dei due punti persi.

Al Gavagnin-Nocini, la Virtus aggredisce subito il Rimini nel primo tempo, ma Odogwu non è preciso di sinistro e di testa e spreca due occasioni in meno di dieci minuti. Gli ospiti rispondono con Arlotti, ma Giacomel blocca e infonde sicurezza alla squadra. Danti per i veronesi e Ventola per i romagnoli provano a sbloccare il risultato nella fase finale della prima frazione di gioco, ma la rete non arriva e si va al riposo.

Nella ripresa, a parte una sortita di Arlotti, che sorprende alle spalle la difesa della Virtus ma al volo non centra la porta, è monologo veronese, anche perché poi gli ospiti restano in dieci perché hanno esaurito le sostituzioni e Mendicino deve lasciare il campo per infortunio. La squadra di casa sfrutta soprattutto il gioco aereo con cross dalla sinistra di Danti oppure da calci piazzati. Ma Magrassi non riesce a segnare e anche i tiri da fuori area sulle respinte della difesa non hanno fortuna.

Non sono preoccupato dal fatto che non facciamo gol da cinque partita - ha commentato l'allenatore della Virtus Verona Luigi Fresco - Mi interessa che sono quattro partite che non prendiamo gol. Abbiamo solidità, poi in un modo o nell'altro i gol li faremo. Contro il Rimini abbiamo avuto almeno due occasioni gigantesche che non siamo riusciti a concretizzare. Tutto sommato è stata una partita equilibrata, anche se noi abbiamo avuto più occasioni di loro per andare in vantaggio. Comunque noi dobbiamo fare punti ogni partita, che sia uno o che siano tre non c'è problema, l'importate è fare punti.

E la Virtus Verona ha voluto segnalare via social il bel gesto di sportività dei giocatori del Rimini che, prima di lasciare lo stadio di Borgo Venezia, hanno pulito il loro spogliatoio.