È super Virtus Verona, battuto anche il Ravenna. Classifica da vertigine

L'undicesima gara del campionato di Serie C, la Virtus Verona l'ha giocato ieri, 23 ottobre, al Gavagnin-Nocini di Borgo Venezia. L'avversario era il Ravenna e il risultato finale è stato 3-0 per i veronesi. Il sesto successo della Virtus, il quarto consecutivo, permette alla squadra di Luigi Fresco di salire addirittura al sesto posto in classifica; un record per il club che adesso può anche vantare il miglior attacco del torneo.

Il match tra Virtus Verona e Ravenna è cominciato subito bene per i veronesi. Al sesto minuto, calcio di punizione dalla fascia sinistra per la Virtus. Sammarco finta e dopo di lui Danti mette in area un tiro-cross alto e teso. Tutti ci provano, ma nessuno riesce a sfiorare il pallone, che rimbalza davanti al portiere dei romagnoli e si infila in rete. Dieci minuti più tardi è già 2-0. Contropiede della Virtus, lanciato da Danti. Odogwu attende l'inserimento di Magrassi e gli serve un assist in area. Magrassi controlla e batte Spurio. Solo nell'ultimo quarto d'ora il Ravenna ha scaldato i guantoni a Giacomel, bravo anche ad inizio ripresa. Il 3-0 è arrivato al minuto 50. Ancora un lancio lungo dalla difesa veronese, Odogwu stoppa di petto e al volo prolunga nell'area avversaria dove Magrassi scatta con i tempi giusti e firma la sua personale doppietta. Dopo il terzo gol subito, il Ravenna spende tutte le sue energie per trovare la rete che possa riaprire l'incontro, soprattutto con Nocciolini che meriterebbe la rete solo per l'impegno, ma Giacomel e il palo negano più volte la gioia all'attaccante del Ravenna.