Al Gavagnin un sogno che diventa realtà: la Virtus Verona conquista la Serie C

Mentre si consumava al Bentegodi lo psicodramma sportivo dell'Hellas Verona, su un altro campo cittadino, il Gavagnin di Borgo Venezia, meno noto ma non meno infuocato, si è celebrato un vero e proprio miracolo sportivo: la Virtus Verona battendo due a zero la Liventina ha conquistato matematicamente la storica promozione in Serie C con una gara d'anticipo.

La città di Verona dall'anno prossimo sarà la prima ed unica in Italia con tre squadre in corsa nei campionati di calcio dei professionisti: Chievo Verona, in dubbio ancora se in A o in B, Hellas Verona, molto probabilmente in B, infine Virtus Verona in Serie C.

La cronaca del match

VIRTUS: Sibi, Santuari, Rossi, Demian, Grbac (38'st De Marchi), Maccarone, N'Ze, Lionetti (48° st Cattivera), Danti (14° st Manarin), Goh (30° st Merci), Alba (18° st Speri). A disp. Tosi, Burato, Concato, Frinzi. All. Fresco



LIVENTINA: Carniel, Carcuro, Cescon (39° st Basei), Zamuner, Cofini, Cassin (20° st Ferri), Casella, Furlan, Soncin, Florean (7° st Fabbro), Gobbato. A disp. Battistella, Campaner, Mestre, Pastrello, Granzotto, Scantamburlo. All. Dorigo



ARBITRO: sig. Centi di Viterbo (Bonomo - Ravera)



RETI: 26° Danti, 47° st Speri