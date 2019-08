Virtus Verona riammessa in Serie C, ma l'esordio col Padova è una sconfitta

Questa estate, la Virtus Verona è stata riammessa in Serie C e ieri, 25 agosto, e cominciato anche il suo campionato. La società di Luigi Fresco ha potuto approfittare dell'impossibilità di iscriversi al torneo manifestata da altri club e quindi ha potuto dimenticare in fretta la retrocessione subita ai playout contro il Rimini.

Il nuovo esordio in Lega Pro, però, è stato negativo per i veronesi, sconfitti per 3-1 in casa dal Padova.

Il primo tempo si è chiuso con gli ospiti in vantaggio di un gol e la marcatura porta la firma di Castiglia. Sul suo destro da fuori area, Giacomel non è riuscito ad arrivare. Ma sullo 0-0, la Virtus è andata vicino al vantaggio con Danti che ha raccolto un assist di Da Silva. Il portiere del Padova Minelli ha respinto d'istinto. La palla poi è rimasta viva per Pellacani, ma la sua conclusione è stata bloccata ancora da Minelli.

Nel secondo tempo, la Virtus ha pareggiato con Odogwu. Minelli aveva parato il calcio di rigore calciato da Lupoli. Odogwu è stato il primo ad avventarsi sulla respinta del portiere avversario e così ha potuto calciare in rete la palla. Tre minuti più tardi, però, altro calcio di rigore. Il direttore di gara lo ha assegnato al Padova e dal dischetto Santini non ha sbagliato. I veronesi hanno sfiorato in un paio di occasioni il pareggio, ma a segnare è stato ancora il Padova con Soleri che di testa ha insaccato sugli sviluppi di un calcio d'angolo.