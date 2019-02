Il derby col Vicenza è della Virtus: segna Rubbo e arrivano tre punti essenziali

Una vittoria essenziale per il morale dell'ambiente, ma anche ai fini della classifica, certo ancora non soddisfacente, ma comunque nemmeno così compromessa da far perdere ogni speranza. Un derby è sempre un derby, anche in serie C, e quello contro L.R. Vicenza era particolarmente sentito da tutti i sostenitori della Virtus Verona.

Una rete segnata di testa al 22° del secondo tempo da parte di Alberto Rubbo, ha consentito ai padroni di casa di imporsi sui biancorossi di mister Serena, dimissionario a fine gara dopo l'ennesima sconfitta. Decisamente più soddisfatto nel post partita il suo collega Gigi Fresco: «Abbiamo preparato la gara con grande impegno e determinazione, sono molto contento che il gol lo abbia segnato un ragazzo come Rubbo che è davvero straordinario, era stato un po' trascurato ultimamente ma qui sappiamo tutti quanto sia bravo».

«Ora le partite per noi saranno tutte fondamentali, - ha poi aggiunto mister Fresco - sicuramente questa vittoria ci da morale, anche perché così possiamo dire di aver già fatto nel girone dle ritorno gli stessi punti dell'andata. Poi è chiaro che trattandosi di un derby col Vicenza, questa è sicuramente una partita che entrerà nella storia della Virtus, il primo derby vinto al Gavagnin».

Ora la classifica del gruppo B della serie C vede la Virtus ancora fanalino di coda con 25 punti, distante però solo tre lunghezze dal terzultimo posto che varrebbe i playout e sei dal quartultimo che garantirebbe la salvezza immediata. Prossimo appuntamento in caledario per i ragazzi di Fresco, domenica 3 marzo, la delicata trasferta allo Stadio Comunale "Tonino Benelli" contro la Vis Pesaro 1898 che, al momento, occupa l'undicesima piazza in classifica e all'andata rifilò alla Virtus una secca sconfitta per due a zero.

