Tra Virtus Verona e Imolese vince l'imprecisione. Finisce in parità: 0-0

Al Gavagnin-Nocini di Borgo Venezia si è giocata ieri, 9 febbraio, la giornata numero 25 del campionato di Serie C. La Virtus Verona ha ospitato l'Imolese in uno scontro che probabilmente valeva di più per i romagnoli che devono lottare per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i veronesi navigano ancora a centro classifica.

L'incontro è finito in parità e senza reti. Un risultato giusto, al termine di un match comunque vivace e in cui ad entrambe le squadre sono mancate la precisione ed un pizzico di fortuna.

La gara è cominciata subito con due occasioni mancate, una per parte. La prima la fallisce Cazzola, che manca l'appuntamento con l'assist di Danti, e la seconda è il contropiede successivo terminato con il tiro alto di Chinellato. La Virtus, nel primo quarto d'ora, ci prova di più. Da calcio piazzato Manfrin impegna il portiere avversario, mentre da fuori area Onescu non inquadra lo specchio della porta avversaria. L'Imolese, però non esce dalla gara, e cerca il vantaggio con un bel tiro di Ferretti parato da Giacomel e con un velenoso assist di Marcucci in cui Manfrin è bravo ad anticipare gli attaccanti dell'Imolese pronti a spingere la sfera in gol.

Nel secondo tempo, l'Imolese non trova il gol con Chinellato che arriva poco convinto sotto porta su un bel passaggio teso di un compagno. La Virtus invece sbaglia due occasioni aree, la prima con Visentin da corner e la seconda di Odogwu a tempo ormai scaduto.