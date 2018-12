Danti, Danieli, Danti; la Virtus Verona batte il Gubbio 3-1 nel Boxing Day

La Virtus Verona ha terminato con una vittoria il girone di andata del campionato di Serie C. Al Gavagnin-Nocini di Borgo Venezia, ieri 26 dicembre, la squadra allenata da Luigi Fresco ha vinto per 3-1 contro il Gubbio. Un successo che ha permesso ai veronesi di scavalcare gli umbri in classifica e di arrivare al giro di boa al quartultimo posto in classifica. E sabato, 29 dicembre, ultima gara di quest'anno solare per la Virtus Vecomp che alle 14.30 ospiterà la Fermana.

Contro il Gubbio, Verona ha giocato un grandissimo primo tempo, andando in gol alla prima occasione con Danti su assist di Ferrara. Al 22' il raddoppio di Danieli su assist di Grbac. E al 42' è ancora Grbac a mandare in gol un compagno di squadra, al termine di un contropiede partito da Casarotto. Il terzo gol è di Danti e dopo 45 minuti la Virtus è in vantaggio per 3-0.

Il secondo tempo il Gubbio si riprende, grazie anche al gol di Casiraghi al 49'. Ci pensa però il portiere della Virtus Chironi a salvare il risultato con un paio di prodezze che fissano il risultato sul 3-1 fino al fischio finale.

Questa Virtus si avvicina molto a quella che ho in mente - ha commentato a fine gara l'allenatore Luigi Fresco - Abbiamo avuto un calo all'inizio del secondo tempo, però contro una squadra così forte vincere 3-1 è tanta roba, concedendogli poi poche occasioni.

