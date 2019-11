Virtus Verona impreciso, il Carpi vince al Gavagnin-Nocini per 2-1

Seconda sconfitta consecutiva nel campionato di Serie C per la Virtus Verona, terza sconfitta consecutiva se consideriamo anche quella in Coppa Italia con la Triestina. Sabato 23 novembre, la Virtus ha perso in casa contro il Carpi, rimanendo comunque nella prima metà della classifica con undici punti di vantaggio dalla zona retrocessione.

Contro il Carpi, la gara si è messa subito in salita per i veronesi. Al decimo minuto, da una rimessa lunga, Vano prolunga di testa nell'area della Virtus dove nessuno interviente e dove Jelenic ha la possibilità di calciare a botta sicura una sorta di rigore con palla in movimento su cui Chiesa non può nulla. I padroni di casa rispondono con due belle ripartenze concluse da Magrassi che però non trova la porta.

Nel secondo tempo, il Carpi cerca il doppio vantaggio, ma Chiesa difende a dovere la sua porta. Sbaglia invece il portiere del Carpi, Nobile, che non trattiene un calcio d'angolo di Danti e al 74' regala il pareggio alla Virtus Verona. Ma sempre da calcio d'angolo arriva il gol partita di Vano che di testa gira sul secondo palo un cross calciato dalla bandierina al minuto 80. Sei minuti più tardi Onescu potrebbe mettere la firma sul pareggio ma il suo tiro viene deviato sulla traversa e poi non succede più nulla. Carpi batte Virtus Verona al Gavagnin-Nocini 1-2.