La Virtus, la vittoria dell'educazione: ripulito lo spogliatoio dopo la partita

Il Rimini F. C. intende ringraziare pubblicamente i giocatori e lo staff della Virtus Verona che ieri, prima di salire sul pullman per lasciare il “Romeo Neri”, hanno provveduto a ripulire il proprio spogliatoio senza lasciare a terra né una bottiglietta, né una cartaccia. L’educazione e il rispetto verso il prossimo, e nello specifico nei confronti di coloro che si occupano delle pulizie dei locali dello stadio, si vedono anche da questi piccoli grandi gesti.

È la stessa società romagnola, battuta sul campo per 2-1, a sancire una vittoria ancora più importante per i veronesi, che si sono distinti per il loro comportamento e la loro educazione, tanto da meritare questo comunicato di ringraziamento da parte degli avversari.

La società scaligera ha riposto al Rimini con un post sui social: «Grazie a Voi per l'ospitalità».