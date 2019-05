Il Barcellona punta Vignato del Chievo Verona: trattativa in corso

Si è messo in mostra nell'amaro finale di stagione del Chievo Verona, il giovanissimo Emanuel Vignato che, in dieci presenze, ha confezionato tanti elogi, ma anche una rete e un assist. Ora il gioiellino del Chievo è già diventato uomo mercato. Così almeno stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista di SkySport Gianluca di Marzio che ha annunciato di un concreto interessamento nei suoi confronti da parte nientemeno che del Barcellona.

In realtà la blasonata squadra catalana sarebbe pronta ad acquistare entrambi i fratelli Vignato, non solo Emanuel, dunque, ma anche Samuele, sempre del Chievo ed ancora più giovane (classe 2004). Il problema al momento ruoterebbe attorno alla cifra da sborsare eventualmente per concludere l'operazione. Gli 8 milioni di euro chiesti dal Chievo al Barcellona per entrambi i giocatori sono parsi eccessivi in Spagna. Tutto rinviato a data da destinarsi, almeno fino al prossimo assalto del Barca, o chissà magari di qualche altra big del calcio che potrebbe interessarsi ai "Vignatos".

