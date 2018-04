Playoff Challenge, la Calzedonia comincia bene e vince 3-1 a Vibo Valentia

Nel sabato prima di Pasqua, 31 marzo, la Calzedonia Verona ha giocato la gara di andata dei quarti di finale dei playoff Challenge. In casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, i gialloblu hanno vinto 3-1 e nella gara di ritorno in programma sabato 7 aprile alle 20.30 all'Agsm Forum potrà raggiungere le semifinali semplicemente vincendo due set.

Match che si può dividere in due parti, quello tra Verona e Vibo Valentia. Meglio i calabresi nella prima metà. Il set iniziale è stato vinto dalla Tonno Callipo per 25-23 e anche il secondo parziale sembrava in mano alla squadra di casa. La reazione dei gialloblu è arrivata dalla fine del secondo set in poi ed è partita dalle battute di Jaeschke e Birarelli. Il secondo e il terzo set sono stati vinti da Verona con lo stesso punteggio, 18-25. L'ultimo set dell'incontro è stato chiuso sul 19-25, ma non è stato mai in discussione, con i veronesi in vantaggio anche di 9 punti (12-21).

Per Vibo Valentia, buona la prestazione dell'opposto americano Patch (20 punti), con Coscione e Lecat efficaci al servizio. Per Verona, belle risposte sono giunte da Frigo, secondo libero classe '97, e dal ventenne Grozdanov. Ma il migliore in campo è stato Stern, autore di 21 punti.