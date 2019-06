Verona è vice campione mondiale di Hip Hop, gli atleti premiati anche in Comune

Si aspettavano i complimenti e la stratta di mano, ma la medaglia del Comune è stata davvero una sorpresa. D’altronde, il titolo di vicecampioni del mondo è un traguardo che non si raggiunge tutti i giorni. Ecco perché la giovane squadra di Hip Hop della scuola Centro Danza di Verona è stata accolta ieri in municipio dall’assessore allo Sport Filippo Rando, che ha voluto complimentarsi personalmente con gli atleti e le loro insegnanti.

I tredici ragazzi, tra i 12 e 14 anni, soprattutto femmine ma anche qualche maschietto, sono infatti reduci dai loro primi campionati del mondo di Hip Hop categoria juniores, tenutisi in Croazia a fine maggio. Una settimana di gare e selezioni che si è conclusa con l’inaspettato podio, visto l’altissimo numero di squadre che hanno partecipato da tutto il mondo e il livello di preparazione degli avversari.

Il successo di questa spedizione in Croazia, ha radici nel primo posto ottenuto al campionato italiano del 2018 grazie al quale hanno ottenuto il pass per accedere alla competizione mondiale. «Vi ringrazio a nome della cittadinanza, per aver portato i colori gialloblu della nostra città nel mondo. - ha affermato l’assessore Rando - Siete un esempio positivo di determinazione, passione e sacrificio, sono certo che la strada del vostro successo è ancora lunga».

La squadra di Hip Hop era accompagnata dalla direttrice della scuola e dalle insegnanti, rispettivamente Elisa e Sara Gregori e Barbara Mariano.