Verona Rugby concreto e concentrato, superato il Valsugana 49-0

Domenica, 3 novembre, nella terza giornata del campionato di Serie A, il Verona Rugby ha battuto il Valsugana Padova per 49-0 con una eloquente prova di superiorità. Un Verona che, complice anche la giornata di pioggia, a volte ha rinunciato al bel gioco, scegliendo più spesso la continuità, il possesso, le rotte interne e l'avanzamento fisico attorno all'asse, ma che ha gestito con potenza e intelligenza il match. E conforta anche il funzionamento del mix tra esperienza e giovinezza (con dieci atleti entro i 22 anni), coniugato al perfetto interscambio tra partenti e finalizzatori, a conferma di una rosa non estesa, ma profonda per qualità.

Siamo veramente contenti - ha commentato a fine match coach Zane Ansell - perché abbiamo disputato un'ottima prova collettiva, con i ragazzi bravi a mettere in pratica fino in fondo il piano di gioco ideato. Abbiamo poi lavorato molto bene in difesa, cosa di cui sono particolarmente orgoglioso, migliorato sul piano della disciplina e anche in rimessa laterale, situazione in cui però dobbiamo lavorare ancora anche a livello di scelte e chiamate. Oggi abbiamo preso ancora il punto di bonus che ci ha portato in vetta alla classifica ed è importante, perché è fondamentale essere concreti. Ma arriveranno anche partite più dure e complicate, soprattutto in trasferta. Dobbiamo, quindi, ritenere che il difficile deve ancora venire e iniziare a pensare già al match con Tarvisium tra due settimane.