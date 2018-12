Verona Rugby, superato anche in Coppa Italia il Valsugana Padova

Vittoria bis del Verona Rugby sul Valsugana Rugby Padova. Al successo nel campionato Top 12 è seguito ieri, 9 dicembre, quello in Coppa Italia per 28-12 al Payanini Center di Verona.

Match aperto al secondo minuto da una meta ospite del mediano Scapin. La trasformazione del Valsugana non viene realizzata e quindi non si aggiungono altri punti ai cinque guadagnati con la segnatura. Verona attacca ma per venti minuti non riesce a bucare la difesa avversaria. Le mete dei veronesi arrivano sul finale del primo tempo e portano la firma di Silvestri e di Lastra Masotti. Mortali realizza le trasformazioni e le due squadre vanno al riposo sul 14-5.

Come nel primo tempo, anche nel secondo Padova parte meglio ma non riesce a concretizzare. Ne approfittano così i veronesi che segnano ancora con Quinteri. I punti aggiuntivi della trasformazione sono portati a casa da Mortali e Verona si porta sul 21-5. Serie di cambi da parte degli allenatori che mettono in campo forze fresce per il finale in cui gli ospiti si conquistano una meta tecnica per il 21-12. Il Valsugana attacca ancora, me sono gli antracite veronesi a trovare l'ultima segnatura dell'incontro con Rossi. La conversione di Cruciani fissa poi il punteggio sul 28-12.

Partita positiva sia per il bonus guadagnato, sia perchè anche i giocatori che non hanno avuto molto spazio negli ultimi due mesi hanno fatto molto bene dimostrando che non ci sono seconde scelte in questa rosa - ha commentato il coach del Verona Rugby Grant Doorey - Abbiamo voluto far riposare qualcuno e dare un'opportunità ad altri. L'atteggiamento è fondamentale e nei primi minuti è mancato, e si è visto. Poi ci siamo ripresi bene e la partita è stata gestita per lo più da noi.

Verona Rugby - Valsugana Rugby Padova 28-12

Verona Rugby: Cruciani; Geronazzo, Zanon, Quintieri (66' Buondonno), Costantinescu; Mortali (80' McKinney), Di Tota (78' Soffiato), Zanini (37' Riccioli), Rossi, Zago; Signore, Groenewald (59' Salvetti); D’Agostino (41' Girelli), Silvestri (cap) (55' Delfino), Lastra Masotti (55' Rizzelli). All. Doorey.

Valsugana Rugby Padova: Rossi; Rigutti, Beraldin (cap) (76' Lisciani), Gritti, Giacon; Sartor, Scapin R. (60' Tomaselli); Ferraresi (70' Baldelli), Liut, Maso; Turcato, Scapin M. (35' Albertario); Paparone (65' Trevisan), Giulian (55' Pivetta), Varise (55' Swanepoel). A disposizione: Roden. All. Roux.