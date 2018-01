Verona Rugby, vittoria emozionante in casa del Valsugana Padova per 14-20

Il Verona non si ferma e, dopo Colorno, tocca a Valsugana cedere all'impeto scaligero. Il match andato in scena sui prati di Padova, valido per la seconda giornata di Poule Promozione, è stato duro, sporco ed emozionante, giocato punto a punto, in bilico fino all’ultimo e risolto nel finale dalla caparbietà dei veronesi.

Cinque minuti e il Verona Rugby va subito in meta con Beltrame. Da posizione favorevole McKinney trasforma in tranquillità e il tabellone segna 0-7. Al 26esimo i locali sfruttano un paio di defiance scaligere per guadagnare metri e sventagliare un pallone sulla destra ben arpionato da Giacon, abile poi a schiacciare in meta. Posizione proibitiva per la trasformazione di Benetti, respinta dal palo traverso. Il numero 9 del Valsugana ha subito l'occasione di rifarsi nei minuti seguenti, realizzando due calci di punizione che valgono il sorpasso. La prima frazione di gioco si chiude sull'11-7.

Nel secondo tempo, gli scaligeri inseriscono forze fresche in mischia, ma non riesce a sfruttare con D'Agostino un'ottima occasione per andare in meta al sesto minuto. Il match s'incattivisce e sono tanti i calci di punizione concessi da una parte e dall'altra. Sono i due calciatori McKinney e Benetti a smuovere ancora il risultato che si fissa sul 14-13. Verona non molla e proprio nei minuti di recupero Pavan serve Spinelli che s'involva e schiaccia oltre la linea di meta. McKinney realizza la trasformazione e il tabellone alla fine segnerà questo punteggio: Valsugana 14 - Verona 20.

Il campionato ora prevede due settimane di riposo per lasciare spazio al Sei Nazioni. Il Verona Rugby tornerà in campo il 18 febbraio in casa del Rugby Noceto.

La vittoria di oggi è molto importante perché è fatta di sacrificio e di cuore - ha detto l'allenatore dei veronesi Zanichelli - La prestazione di oggi ci dà un'idea ancora migliore di quale sia il carattere e la consistenza di questo gruppo e di dove possa arrivare. Forse abbiamo concesso qualcosa di troppo ad un avversario che sapevamo essere molto temibile e soprattutto concreto, ma alla fine l'abbiamo portata a casa.

Valsugana Rugby Padova: Paluello, Dell'Antonio F. (6 st Beraldin), Caione, Dell'Antonio A., Giacon (26 st Lisciani), Sartor (39 st Scapin), Benetti, Girardi, Sironi, Rizzo (16 st Ferraresi), Liut (30 st Chimera), Cardo, Paparone (13 st Varise), Pivetta (32 st Sanavia), Lastra (23 st Caporello). All. Roux e Faggin.

Verona Rugby: Melegari, Lindaver (29 st Zanon), Pavan, Quintieri (15 st Neethling M.), Beltrame (35 st Leso), McKinney, Soffiato, Artuso (20 st Spinelli), Riccioli, Zago (31 st Rizzelli), Cattina, Montauriol (4 st Braghi), D'Agostino, Neethling R. (1 st Rossi), Furia. All. Zanichelli, Borsatto e Badocchi.

Arbitro: Trentin di Padova.