Il Verona Rugby chiude secondo nel girone e trova Piacenza ai playoff

Il Verona Rugby ha chiuso la stagione regolare con una vittoria casalinga nel derby contro il Valpolicella. Risultato finale: 52-31, con otto mete del Verona e quattro del Valpolicella. Per la classifica, la vittoria vale cinque punti per la squadra vincente e un punto per la perdente. Cinque punti che però non hanno permesso agli scaligeri di chiudere in testa al girone. I playoff per salire in Eccellenza comunque sono stati raggiunti e inizieranno il 6 maggio. La capolista Valsugana si scontrerà con il Cus Genova, mentre il Verona affronterà i Lyons Piacenza. Il primo match di questa semifinale sarà sul campo di Parona con fischio di inizio alle 15.30.

Nel derby con il Valpolicella, il Verona Rugby domina nel primo quarto d'ora portandosi subito sul 14-0, grazie alle mete di Soffiato e Corso e alle trasformazioni di McKinney. Sembra tutto facile, ma un errore di McKinney regala un contropiede al Valpolicella che con Von Tonder recupera la palla vola in meta per il 14-7. Reazione immediata dei giocatori in maglia antracite con Soffiato che sostiene l'azione offensiva di Galliano e segna la meta del 19-7. Con un penalty, il Valpolicella Rugby accorcia, ancora con Van Tonder per il 19 a 10. Poi il capitano giallorosso Disetti timbra la meta del 19-17. Il coach del Verona Rugby Zanichelli con qualche cambio aggiusta la sua squadra, poi il Valpolicella perde per espulsione Ambrosi ed è costretta a giocare in 14. Il primo tempo si chiude con una meta di Silvestri che fissa il punteggio sul 24-19. Nella ripresa, gli scaligeri premono sull'acceleratore, ma una nuova leggerezza offensiva permette al giallorosso Saccomani di farsi tutto il campo e di trovare la meta del pareggio, 24-24. Verona serra e tra il minuto 7 e il minuto 18 del secondo tempo chiude l'incontro con tre mete, due di Mountariol e una con Silvestri. Il tabellone segna un più rassicurante 45-24 e di tempo per recuperare ce n'è sempre di meno per il Valpolicella. Gli ospiti comunque ci provano, trovano una meta, ma il Verona con Lindaver chiude l'ultima meta della partita, quella del definitivo 53-31.

È stata una bella partita, spettacolare a tratti, con più di dieci mete segnate - ha commentato l'allenatore del Verona Rugby Zanichelli - Abbiamo onorato lo spirito del derby e credo che il pubblico si sia divertito. È stata una partita ruvida e forse in alcuni frangenti avremmo dovuto gestirla meglio, ma alla fine l'abbiamo spuntata. In vista delle prossime partite dovremo essere meno soffici in difesa. Quello con i Lyons Piacenza sarà il primo banco di prova. Loro sono ben strutturati, molto competitivi. Ce la giocheremo a viso aperto, poi vedremo come andranno le cose-

Verona: Corso, Lindaver, Pavan, Neethling M. (52' Quintieri), Melegari, McKinney (34' Mariani), Soffiato (59' Leso), Riccioli, Rossi, Artuso (59' Zago), Paghera, Mountariol (56' Liboni), Galliano (61' Girelli), Silvestri (59' Neethling R.), D'Agostino (46' Rizzelli). All. Zanichelli e Borsatto.

Valpolicella: Van Tonder, Saccomani (64' Pacchera), Musso, Disetti (52' Damoli), Gasparini, Ambrosi, Memo, Mozzato, Righetti, Frapporti (70' Boscaini), Zenorini (47' Bianchi), Ipuche, Vidali (64' Compri), Fraccaroli (47' Ferraro), Carraro. A disposizione: Momi, Cecchini. All. Zanella.