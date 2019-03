Verona Rugby, niente da fare contro gli emiliani del Valorugby

Il Verona Rugby non è riuscito a fermare al Payanini Center la marcia del Valorugby Emilia, quarta forza del campionato e virtuale protagonista dei play off. Nella giornata numero 17 del compionato di Top 12, gli emiliani hanno vinto 26-10 contro gli antracite veronesi portandosi a casa l'intera posta in palio. Nella cassaforte veronese, invece, non entra alcun punto utile per la classifica, con gli scaligeri che rimangono al decimo posto, quattro lunghezze sopra i padovani del Valsugana.

Ad andare in meta per prima è stata Verona con Buondonno al 12'. Conversione comoda e 7-0. Il ValoRugby però non ci sta e a metà frazione, in superiorità numerica per un giallo a Bernini, impatta il risultato finalizzando con Messori. Un piazzato di Mortali consente agli scaligeri di rimettere la testa avanti al 34' e di chiudere il primo tempo sul 10-7.

In avvio di ripresa, però, il ValoRugby rovescia subito l'inerzia con il centro neozelandese Vaega che piega il placcaggio di Buondonno e va oltre alla linea di meta. È poi nell'ultimo quarto d'ora che gli ospiti aumentano il loro vantaggio con una meta di punizione e con Festuccia.