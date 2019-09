Verona Rugby, buona la prima uscita stagionale: terzo al Trofeo Padrini

Conquista il terzo posto al Trofeo Padrini di Badia Polesine il Verona Rugby nella sua prima uscita stagionale di sabato 21 Settembre. Sulla distanza di 30’ minuti per match, i ragazzi di Ansell, Mariani e Sinclair nel girone di qualificazione hanno superato per 7 a 0 (con meta di Leo Bertucco) il Rugby Casale e hanno ceduto per 7 a 12 (con meta tecnica conquistata con la mischia chiusa) all’Accademia Nazionale ‘Ivan Francescato’. Nella finale per il terzo posto hanno superato il Rugby Badia per 5 a 0, con ancora Leo Bertucco a finalizzare un avanzamento da touche del pack. Il Trofeo, cui hanno partecipato sei formazioni di serie A, è stato vinto dall’Accademia Nazionale, che si è imposta sul Rugby Valpolicella nella finale.

Per Verona, scesa in campo con il carico di un mese di preparazione e con diverse assenze, una buona prova, utile soprattutto ad iniziare a rodare i meccanismi collettivi di difesa e attacco.

«Un buon allenamento – commenta l’head coach Zane Ansell -, importante anche per iniziare ad abituarsi al clima agonistico e tattico della Serie A, in cui la qualità deve misurarsi anche con squadre magari meno dotate tecnicamente, ma ruvide, dure e sempre da affrontare con grande concentrazione e controllo.

Credo che quello che abbia funzionato meglio – prosegue – sia stata la difesa, almeno in diverse fasi delle partite. Buona anche la prova in mischia chiusa. Dobbiamo, invece, assolutamente migliorare nella manovra offensiva, sia come automatismi corali sia come varietà di scelte sia come capacità di sfruttare i nostri punti di forza, negli skill indivuiduali e nella disciplina, dato che abbiamo concesso davvero troppi falli.

In ogni caso – conclude -, come staff, siamo abbastanza soddisfatti dell’approccio e della prova, anche perché non abbiamo registrato seri infortuni. Ora ci attende tanto lavoro euna bella amichevole, competitiva e sfidante, sul campo di Top 12 dei Lyons Piacenza sabato prossimo».

Questi i risultati completi del 13° Trofeo Adriano Pedrini di Badia Polesine

Fase di qualificazione

Girone 1: Valpolicella – Cadetta Petrarca 12-5; Badia-Cadetta Petrarca 5-0; Valpolicella-Badia 5-0. Classifica: Valpolicella 8; Badia 4; Cadetta Petrarca 0.

Girone 2: Verona – Casale 7-0; Verona – Accademia Nazionale 7-12; Accademia Nazionale-Casale 26-7. Classifica: Accademia Nazionale 9; Verona 4; Casale 0.

Fase Finale

Finale per il 1° posto: Accademia Nazionale – Valpolicella 12 – 0

Finale per il 3° posto: Verona – Badia 5 – 0

Finale per il 5° posto: Cadetta Petrarca – Casale 14 – 5

Classifica: 1 Accademia Nazionale; 2 Valpolicella; 3 Verona; 4 Badia; 5 Cadetta Petrarca; 6 Casale.