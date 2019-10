Verona Rugby, chiuso il precampionato con un triangolare vinto

Il Verona Rugby ha concluso nel migliore dei modi le amichevoli del precampionato. Sabato scorso, 5 ottobre, è arrivato il successo nel triangolare disputato al Payanini Center con il Rugby Viadana 1970, che parteciperà al campionato di categoria superiore Top 12, e il Rugby Vicenza, futuro avversario degli scaligeri nel girone veneto della Serie A.



(Un'azione del Verona Rugby contro Vicenza)

I ragazzi allenati da Ansell, Mariani e Sinclair e preparati atleticamente da Alessandro Girelli, si sono imposti, sulla misura di 40 minuti, sia sui gialloneri mantovani che sui biancorossi vicentini. Nette ambedue le vittorie: 21 a 7 sul Viadana, con tre mete messe a segno contro una (a referto Silvestri, Quintieri e Spinelli), e 28 a 0 sul Vicenza, con quattro segnature (doppietta di Perotto e timbri di Contri e Bonafè).

Al di là del risultato, a colpire positivamente sono stati sia l'atteggiamento dei ragazzi in antracite sia la qualità del gioco. Importante anche il positivo comportamento dei giovani schierati senza paura da Ansell: Ambrosi, Bonafè, Contri, Gentili, Perotto, Geronazzo, Fioravanzo e Forzin si sono fatti onore, dimostrando una crescente confidenza con la squadra e con il clima agonistico.

Le note negative riguardano, invece, la disciplina, con ben tre gialli con Viadana e con un rosso e un giallo incassati con Vicenza. «Dobbiamo farci valere con i placcaggi e gli impatti, non con le scorrettezze», ha commentato coach Ansell. Brutte notizie anche per gli infortuni: dopo D’Agostino, anche Salvetti ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio. Mentre per Riedo, il danno sembra più lieve.



(Mischia tra Verona Rugby e Viadana)

Ora per il Verona Rugby ancora due settimane di lavoro e allenamenti prima dell'esordio, domenica 20 ottobre, al Payanini Center con la formazione cadetta del Petrarca Rugby.