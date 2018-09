Due vittorie in tre partite, Verona Rugby quinto al Torneo Adriano Pedrini

Dopo aver ricevuto la spinta di tutta la città di Verona, continua la preparazione del Verona Rugby, in vista del massimo campionato di rugby italiano, il Top 12, a cui i veronesi presto parteciperanno. Dopo il pareggio in amichevole contro il San Donà, i rugbisti di Verona hanno partecipato alla dodicesima edizione del Torneo Adriano Pedrini di Badia Polesine. I ragazzi in casacca antracite hanno concluso la manifestazione al quinto posto, vincendo due gare su tre.

La formula del torneo a sei squadre prevedeva la divisione in due gironi da tre, con poi finali per primo, terzo e quinto posto in base alla classifica del girone, con gare di 30 minuti. Verona è stata inserita nel girone del Patarò Calvisano e del Valorugby Reggio Emilia, mentre nell'altro raggruppamento c'erano Rovigo, i Medicei Firenze e il Valpolicella.

L'incontro di esordio di Verona con i vicecampioni di Italia del Calvisano è stato emozionante, combattuto ed incerto sino all'ultimo. Il Verona è andato subito vicino alla meta con Buondonno, il quale ha perso la palla proprio nel momento di schiacciarla oltre la linea. Calvisano ha alzato intensità e ritmo, ma gli antracite hanno difeso bene. Al 25' Calvisano ha varcato la linea di meta con Luccardi e negli ultimi minuti Verona ha attaccato furiosamente per trovare il pareggio, raggiunto nel recupero con Silvestri. Il regolamento non ammette pareggi e si è andati ai calci di spareggio, vinti dai veronesi grazie alle trasformazioni di McKinney e Buondonno.

Dopo 15 minuti, gli antracite sono scesi di nuovo in campo contro il Reggio Emilia. Gli emiliani hanno vinto per 10-0 con due mete di Paletta. Nell'ultima gara del girone, il Calvisano ha poi vinto sul Reggio Emilia chiudendo al primo posto nel raggruppamento. Il Verona Rugby ha chiuso al terzo posto nel girone ed è andato a giocarsi il quint posto nel torneo con il Valpolicella. Il derby veronese è stato deciso in pochi minuti con tre mete iniziali del Verona firmate da Rossi, Geronazzo e Spinelli. L'ultima segnature è stata di Tommaso Cruciani ed ha fissato il punteggio finale sul 20-0.