Verona Rugby, un rinforzo dalla Nuova Zelanda. È arrivato Sam Ulufonua

Il Verona Rugby ha ufficializzato l'arrivo di Sam Ulufonua dal club neozelandese Hawkes's Bay.

Nato ad Auckland, in Nuova Zelanda, nel 1996 (ma per famiglia possiede anche la nazionalità tongana) e cresciuto rugbisticamente tra le fila del club cittadino, Ulufonua ha frequentato per due stagioni l'Academy di Auckland, periodo nel quale ha sfiorato la convocazione nella nazionale All Blacks Under 20, venendo escluso dall'ultima fase delle selezioni.

Terminato il percorso giovanile ha fatto il suo esordio con la maglia della prima squadra di Auckland. Nel 2018 è approdato agli Hawke's Bay e al termine dello scorso anno si è guadagnato l'opportunità di indossare la maglia della nazionale maggiore delle Isole Tonga nei test-match di novembre in vista dei prossimi Mondiali in Giappone.

Ulufonua è arrivato a Verona nei giorni scorsi, si è già sottoposto alle visite mediche di rito ed è già sceso in campo con i nuovi compagni di squadra per il suo primo allenamento al Payanini Center. Domenica, 17 febbraio, nel match con il Petrarca Padova potrebbe già fare il suo esordio in maglia antracite.