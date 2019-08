Verona Rugby, ha preso forma la rosa per il prossimo campionato di Serie A

La presentazione ufficiale della prossima stagione del Verona Rugby sarà domenica prossima, 25 agosto, al Payanini Center dopo il primo allenamento della Nazionale Italiana di Rugby, che ha scelto Verona come ultimo luogo in cui radunarsi prima del Mondiale. Intanto, però, ha già preso forma la rosa del Verona Rugby per il prossimo campionato nazionale di Serie A.

L'azione del direttore sportivo Paolo Borsato, d'intesa con gli allenatori e con la presidenza del club, ha seguito tre linee guida fondamentali: puntare a tenere gli atleti di valore tecnico e di spessore umano che più negli anni hanno dimostrato attaccamento alla maglia e al progetto sportivo antracite; promuovere i giovani di talento e abnegazione emersi dall'Under 18 e dalla cadetta di Serie B; inserire con oculatezza nuovi atleti di qualità, con un occhio alle esigenze tattiche ma anche alle prospettive di crescita.

Seguendo questi tre fari, ecco allora la conferma di un primo folto gruppo d'atleti che nello scorso anno e in quelli precedenti ha rappresentato la struttura profonda del team: Andrea Buondonno, Tommaso Cruciani, Luca D’Agostino, Alberto Girelli, Federico Geronazzo, Michele Mortali, Leonardo Quintieri, Ruben Riccioli, Alessandro Rossi, Jacopo Salvetti, Federico Silvestri, Simone Soffiato, Giampaolo Spinelli.

A questo nucleo vanno aggiunti i recuperi, dopo un'annata segnata da lunghi infortuni, di Filippo Beltrame e Niccolò Forzin, mentre Lorenzo Leso non si sente ancora di riprendere il campo.

Dalla Cadetta di Serie B sono confermati gli innesti di Leonardo Bertucco, Davide Contri e Manuel Viviani (con Matteo Cruciani ancora in stand by) e dall'Under 18 di Giacomo Ambrosi, Edoardo Bonafè e Nicola Fioravanzo. Pur essendo ancora in Under 18, svolgerà la preparazione con la prima squadra il seconda linea Alessandro Ortombina, recentemente protagonista con la maglia della selezione azzurra Under 18 nella tournée in Irlanda.

Non va, poi, dimenticato che preziosi contributi potranno venire dal gruppo di senatori protagonista in Serie B, da Davide Mazzi a Pietro Liboni, cui si sono aggiunti quest'anno importanti ritorni (a partire da Mauro Paghera e Toni Pauletti), da altri atleti interessanti che stanno crescendo in Cadetta, come, ad esempio, Chiarello e Perotto e dai profili dei giovani che stanno seguendo il percorso dell'academy Under 16 e Under 18 veronese.

La pattuglia dei nuovi innesti comprende il pilone scozzese Steven Longwell, il trequarti centro Gino Lupini, la seconda linea Giacomo Riedo e il mediano di apertura Pietro Gentili.

Steven Longwell, pilone di 123 Kg per 185 cm di altezza, proviene dall'Ayr Rugby Football Club, storico club scozzese. Nato a Glasgow ventotto anni fa, forte e mobile, Longwell rappresenta un tassello fondamentale della nuova mischia veronese.

Il trequarti centro Gino Neil Lupini viene, invece, a rinforzare la linea veloce antracite. Venticinque anni a Ferragosto, Lupini è atleta italo-sudafricano veloce e solido ed è alla quinta stagione italiana.

La seconda linea Giacomo Riedo, lo scorso anno a San Donà, rappresenta un altro rinforzo per il pack veronese. Riedo, nato a Legnago nel 1993, è cresciuto nel Badia ed ha conquistato uno scudetto con Rovigo nel 2015/16, per passare poi ai Lyons Piacenza, ai Medicei e quindi a San Donà. Misure importanti, 197 centimetri per 110 kili –, una sfilza di honour nelle nazionali giovanili e grande motivazione lo rendono un'altra delle pedine preziose del gruppo scaligero.

Pietro Gentili, anch’egli ventenne, è cresciuto nell’Amatori e poi nel Rugby Parma 1931, conquistando diverse presenze con le giovanili azzurre Under 17 e 18.

Per quanto riguarda lo staff tecnico, il capo allenatore sarà Zane Ansell, assistito da Mauro Mariani e dallo skill coach Greg Sinclair.