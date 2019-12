Vittoria sul Vicenza, Verona Rugby saluta il 2019 da imbattuta in Serie A

Si congeda nel migliore dei modi dal 2019 il Verona Rugby, vincendo per 51-12 contro i Rangers Vicenza nell'ottavo turno del campionato di Serie A. Un successo che conferma l'imbattibilità stagionale del team veronese e che rinforza ulteriormente il primo posto nel girone.

Il Verona Rugby, fitto di giovani, chiude i conti con il Vicenza già nel primo tempo, terminato 39-0. Nei primi venti minuti, i calci piazzati di Mortali e le mete di Longwell e Ortombina indirizzano subito la gara. Poi vanno a segno anche Ambrosi e Riccioli e prima dello scadere arriva anche la meta tecnica conquistata in mischia chiusa ad ampliare ulteriormente il bottino antracite.

Nella ripresa, ancora una meta di Ambrosi, prima della reazione vicentina che con Piantella e Cesaro si porta sul 44-12 a sette minuti dalla fine. L'ultimo sigillo di questo anno solare è di Perotto, smarcato da passaggio di piede di Mortali.

Ora il campionato si ferma per la pausa natalizia. Il Verona Rugby torna in campo sabato 11 gennaio 2020, in trasferta, mentre la prima al Payanini Center dell'anno nuovo sarà il 26 gennaio.

Verona Rugby - Rangers Vicenza 51-12

Verona Rugby: Mortali; Cruciani (64’ Bonafè), Quintieri (45’ Geronazzo), Buondonno (48’ Perotto); Soffiato; Riccioli (64’ Semprebon), Rossi (47’ Chiarello), Ortombina; Albertini (60’ Bertucco), Pauletti; Longwell (55’ Forzin), Silvestri (cap), D’Agostino (60’ Girelli). All. Ansell.

Rangers Vicenza: Paluello (54’ Serraglio); Poletto (67’ Zonato), Menegaldo (47’ Meneguzzo), Herbert, Gallinaro; Mercerat, Francescato; Piantella, Peron, Santinello (67’ Zimello); Wrubl (41’ Speggiorin), Trevisan; Cenghialta (cap) (41’ Cesaro), Franchetti (41’ Ceccato), Morselli (38’ Furegon). All. Faggin.