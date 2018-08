Verona Rugby, sconfitta con onore nella prima amichevole contro Padova

Meno di un mese all'inizio del campionato di Eccellenza di rugby, campionato a cui quest'anno prenderà parte anche il Verona Rugby. Gli antracite hanno iniziato la preparazione e ieri, 18 agosto, hanno giocato anche la loro prima amichevole contro i campioni d'Italia dell'Argos Petrarca Rugby. Le due squadre hanno dato vita ad un match ad alto ritmo, veloce e con impatti fisici potenti, animato da una bella carica agonistica. Il Petrarca ha sfruttato meglio le sue opportunità e ha vinto segnando cinque mete. Il Verona è andato in meta solo una volta ma ha tenuto il campo, giocando alla pari.

I primi venti minuti sono stati di grande equilibrio. Solo nel finale di frazione, sfruttando un ovale smarrito in attacco dai veronesi, l'Argos è andato a segno con un fulminante contrattacco del mediano di apertura Luca Zini. Nella seconda frazione, con numerosi cambi, il Petrarca cambia ritmo e segna in tre occasioni con il talentuoso Tommaso Coppo, il centro argentino Joaquin Riera e con Federico Conforti. Verona, però, non si disunisce, si riorganizza e trova una meta di qualità andando a segnare con Costantinescu, giovane delle Fiamme Oro, lo scorso anno nell'Accademia Federale di Remedello. Il finale è stato giocato a viso aperto, con continui capovolgimenti di fronte e un meta conclusiva dei patavini firmata da Andrea Trotta.

Abbiamo saputo onorare una sfida molto impegnativa, lottata su ritmi e impatti fisici molto superiori a quelli cui eravamo abituati, giocando alla pari praticamente per tutto il match - ha commentato soddisfatto l'head coach antracite Antonio Zanichelli - Dobbiamo certo continuare a lavorare molto, soprattutto per riuscire ad essere più concreti e migliorare nell'esecuzione in attacco ed evitare ingenuità in difesa. Ma l’impressione per questa prima nostra uscita è davvero buona

Prossima amichevole per il Verona Rugby, sabato 25 agosto sul terreno veneziano del San Donà di Piave.