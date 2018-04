Ad una gara dai playoff, Verona vince 11-45 in casa del Petrarca Rugby

Il Verona Rugby ha vinto ieri, 22 aprile, in casa del Petrarca Rugby, guadagnando altri 5 punti per consolidare il secondo posto in poule promozione ad una gara dall'inizio dei playoff.

I veronesi hanno vinto per 11-45, iniziando però la gara con troppa superficialità. Il Petrarca è riuscito così a portarsi in vantaggio di 6 punti prima che il Verona Rugby entrasse finalmente in partita. Gli scaligeri in maglia antracite hanno ribaltato la gara con due mete segnate da Montauriol e da Conor. La seconda marcatura indirizza la gara verso una vittoria della squadra allenata da Zanichelli, che poco dopo ritrova la meta con Beltrame, per il 6-19. Il primo tempo non è ancora finito e i locali accennano ad una rimonta con un guizzo di Chinchio, ma prima della sosta lunga, Verona segna ancora con Zago e va al riposo sull'11-26. Nella ripresa, il Verona Rugby cambia i suoi giocatori ma resta padrona dell'incontro. Un dominio testimoniato da tre mete, la prima di punizione, la seconda con Melegari e infine con Pavan che mette a segno i punti che fissano il risultato finale del match: 11-45.

Petrarca Rugby: D’Incà (60' Mercanzin), Pavan, Casalini (62' Del Ry), Del Ry (cap) (58' Matteralia), Belluzzo, Scagnolari, Cotellazzo (44' Gatto), Trambaiolo (44' Trambaiolo), Zulian (58' Capuzzo), Simonato, Zuin, Cerutti, Gemelli (44' Gemelli), Chinchio (44' Gutierrez), Polliero (40' Lazzarotto). Allenatori: Salvan e Maistri.

Verona Rugby: Conor, Melegari, Pavan, Neethling M. (55' Quintieri), Beltrame, McKinney (55' Corso), Soffiato (50' Mariani), Artuso (cap) (52' Braghi), Riccioli, Zago (22' Paghera), Cattina, Montauriol, Rizzelli (65' Girelli), Silvestri (55' Neethling R.), D'Agostino (49' Forzin). Allenatori: Zanichelli e Borsatto.

Arbitro: Manuel Bottino.