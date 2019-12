Verona Rugby, la striscia vincente continua. Battuti i trevigiani di Paese

Continua la striscia vincente del Verona Rugby che, tra le mura amiche del Payanini Center, vince su un combattivo Rugby Paese per 22-3.

La partita si sblocca al quinto minuto con il calcio di punizione piazzato da Michele Mortali. I ritmi lenti, dovuti anche alla pioggia leggera ma persistente, non offrono al pubblico giocate veloci o la possibilità di giocare al largo. Bisogna aspettare gli ultimi minuti del primo tempo per la prima marcatura antracite, realizzata da Geronazzo.

Il secondo tempo inizia con un guizzo di Gino Lupini che esce dalla linea di difesa, intercetta il pallone e corre in meta. I cambi danno energie nuove e il predominio della mischia veronese porta alla realizzazione della terza meta con Bertucco. Il Paese non riesce a concretizzare le possibilità di andare a marcare e si deve accontentare di un calcio di punizione.

Resta un po' di amaro in bocca per l'ultima azione che forse avrebbe dato l'occasione ai veronesi di guadagnare il punto bonus offensivo.



(Verona Rugby e Rugby Paese prima dell'inizio della gara)

Adesso gli antracite avranno due settimane per preparare al meglio il derby contro il Valpolicella Rugby. Appuntamento a domenica 15 dicembre alle 14.30 a San Pietro in Cariano.