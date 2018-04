Il Verona Rugby batte il Noceto e resta all'inseguimento della capolista

Torna immediatamente alla vittoria il Verona Rugby dopo la battuta di arresto interna con il Valsugana. I veronesi ieri, 15 aprile, hanno regolato il Rugby Noceto con il punteggio di 42-10, andando in meta sei volte. Una vittoria che vale 5 punti per i giocatori in maglia antracite che così possono rimanere al secondo posto in classifica e a due lunghezze dal Valsugana.

Verona attacca dal primo minuto e con due calci piazzati di McKinney si porta in vantaggio (6-0). Al 10' arriva la prima meta con Pavan a chiudere un'incursione profonda di Michele Corso. Noceto prova a reagire e accorcia con un bel calcio portandosi sull'11-3. Verona resta solida e reattiva e torna in meta per due volte, prima con Riccioli e poi con Cattina. Al riposo le due squadre ci vanno con il punteggio di 25-3 e con un Noceto indebolito da due infortuni.

Nella ripresa comincia a piovigginare, ma Verona non perde la sua intensità e all'8' segna la meta del 30-3 con Beltrame. A metà ripresa la formazione allenata da Zanichelli allunga ancora con Rizzelli e nel finale c'è ancora tempo per due emozioni. Prima con Noceto, bravo a trovare la meta dell'orgoglio segnata da Negri e convertita da Ferrarini. La seconda è l'ultima meta dell'incontro, e la chiude Leso per il Verona Rugby, fissando così il risultato sul 42-10.

Domenica prossima, 22 aprile, ultima trasferta per i veronesi sul terreno del Rugby Petrarca Cadetta, prima della chiusura a Parona con il Valpolicella.

Siamo soddisfatti - ha commentato l'allenatore dei veronesi Zanichelli - Abbiamo giocato una buona partita, disciplinata, e concedendo poco all'avversario. Siamo stati più concreti nel primo tempo rispetto al secondo, in cui forse avremmo potuto segnare qualche punto in più. Prepareremo la prossima sfida al meglio, come abbiamo sempre fatto. In settimana si lavorerà duro e domenica prossima andremo a Padova per fare 5 punti.

Verona Rugby: Conor, Zanon, Pavan (55' Quintieri), Neethling M., Beltrame, McKinney (62' Corso), Soffiato (65' Leso), Riccioli, Rossi (68' Tomei), Artuso (60' Neethling R.), Cattina, Montauriol (55' Braghi), Rizzelli, Silvestri (51' Spinelli), D'Agostino (60' Forzin) All: Zanichelli, Borsatto, Badocchi.

Rugby Noceto: Pagliarini, Ghiretti (63' Guidetti), Greco, Carritiello, Savina (59' Garulli), Ferrarini, Albertini (55' Frati), Barbieri, Berghenti, Chiesa (24' Serafini), Montagna, Mazzoni (33' Pagliari), Lanfredi (59' Lanzano), Marcoleoni, Singh (63' Negri). A disp. Ferro.

Arbitro: Spadoni.