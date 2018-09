Verona Rugby, colpo di mercato. È arrivato il pilone Lorenzo Cittadini

A dieci giorni dall'inizio del campionato si è chiuso il mercato del Verona Rugby con un rinforzo di grande rilievo. Il 15 settembre, i veronesi esordiranno nel Top 12 contro il Patarò Calvisano avendo a disposizione Lorenzo Cittadini, pilone bergamasco classe '82, con presenze anche in Nazionale oltre che un passato in Italia con le maglie di Calvisano, Benetton e Wasps e in Francia con Bayonne e Stade Français.

Sono entusiasta di questa nuova avventura - ha detto Cittadini - Ho scelto Verona perché ha dimostrato di essere una società seria, ambiziosa, che investe sul nostro sport a 360 gradi. Il nuovo centro sportivo, il Payanini Center, e il progetto della Verona Rugby Academy, per i giovani atleti, ne sono la prova tangibile. Il gruppo è molto solido e c'è tanta voglia di lavorare. Poi sono rimasto affascinato dalla presenza di Richard Watt e Dan Cron degli Hurricanes. Credo sia una grande opportunità per tutti noi e per i ragazzi del settore giovanile poter imparare dai più bravi al mondo. Da neopromossi, entreremo in punta di piedi, ma senza riserve. Ci sono squadre molto forti, come Calvisano, Petrarca e Rovigo, che probabilmente giocheranno a un livello superiore, ma per il resto penso che potremo dire la nostra. Il nostro obiettivo è il mantenimento della categoria e lavoreremo duro per conquistarlo il prima possibile.