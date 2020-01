Il Verona Rugby si riprende dalla prima sconfitta e spazza via il Casale

Il Verona Rugby si è decisamere ripreso dalla prima sconfitta stagionale. Ieri, 26 gennaio, al Payanini Center, gli antracite veronesi hanno superato il Rugby Casale per 59-0, conquistando cinque punti in classifica e mantenendosi al primo posto nel Girone 2 di Serie A.

La gara è stata a senso unico fin dal primo minuti. Le marcature le ha aperte il sudafricano Cronjè, dopo una multifase partita dall'estremo Cruciani. Dopo neanche cinque minuti, Quintieri ha segnato la seconda meta, dopo un passaggio fintato ed un placcaggio rotto. Alla prima partita da titolare, c'è stata gloria anche per il giovane Bonafè che ha segnato due mete, una per tempo. Nel primo tempo, sono andati a segno anche Rossi e Mortali, che hanno chiuso virtualmente il match sul 33-0.

Nella seconda frazione, il pilone scozzese Steven Longwell ha festeggiato il suo ritorno con una segnatura, un quarto d'ora dopo quella del compagno di squadra Geronazzo. L'ultima delle nove mete realizzate in giornata è stata di De Bastiani ed è valsa il record stagionale di punti fatti in una partita dagli antracite.

Abbiamo rispettato le nostre strutture in attacco, a tratti abbiamo fatto un bellissimo gioco, e la cosa più importante è che ci siamo divertiti a giocare in gruppo - ha commentato l'allenatore Zane Ansell - Questo è il nostro successo, anche considerando che ha avuto minutaggio anche chi ha giocato meno. Sono molto contento.

Verona Rugby - Rugby Casale 59-0

Verona Rugby: Cruciani; Bonafè, Lupini (41’ Geronazzo), Quintieri (56’ Gentili), Ambrosi; Mortali, Soffiato (56’ De Bastiani); Riccioli (53’ Ponzi), Rossi, Cronje; Riedo (50’ Paghera), Parolo; D’Agostino (32’ Longwell; 61’ Forzin), Silvestri (cap) (46’ Bertucco), Ferrari. All. Ansell.

Rugby Casale: Zorzi A.; Zanussi, Spreafichi, Pivato, Zorzi L. (67’ Pizzinato); Mezzaroba, Meneghello (57’ Bassich); Lila (cap), Artuso (32’ Padovani; 57’ Ardila), Lubiato; Zanella (65’ Girotto), Bellinaso (46’ Padovani); Cason (62’ Gasparello), Mazzola (55’ Cavallaro), Manente (25’ Bottazzo). All. Giusti.