Verona Rugby, Zane Ansell alla guida dello staff tecnico e tante conferme

Smaltita la delusione per la retrocessione dal campionato di Top 12 e fatti comunque i dovuti ringraziamenti, il Verona Rugby ha iniziato ad organizzarsi per la prossima stagione e attraverso la sua pagina Facebook ha comunicato le prime novità sulla squadra che nella prossima stagione affronterà il campionato nazionale di Serie A.

Lo staff tecnico sarà guidato da Zane Ansell, assistito da Mauro Mariani e dallo skill coach Greg Sinclair. A questo staff, sarà messa a disposizione una squadra di grande valore, alla cui costruzione sta lavorando il direttore sportivo Paolo Borsato. Tante le conferme annunciate dal Verona Rugby via social: «Andre Buondi, Tommaso Cruciani, Luca D'Agostino, Alberto Girelli, Michele Mortali, Leonardo Quintieri, Ruben Riccioli, Alessandro Rossi, Jacopo Salvetti, Federico Silvestri, Gianpaolo Spinelli hanno scelto di continuare a condividere il progetto del club - si legge sulla pagina Facebook del Verona Rugby - Filippo Beltrame, Niccolò Forzin e Lorenzo Leso rientrano in squadra dopo una lunga stagione ai box per gli infortuni. Dal vivaio antracite, dopo gli innesti di Leonardo Bertucco, Davide Contri e Manuel Viviani, approdano nella rosa il pilone Nicola Fioravanzo che ha già assaggiato l'emozione della prima squadra e i giovani backs Edoardo Bonafè e Giacomo Ambrosi».

