Di corsa da Verona a Mantova: nel 2021 nascerà la nuova affascinante maratona

Il 2021 sarà l’anno della prima maratona Verona-Mantova. Dopo l’intesa raggiunta nei mesi scorsi tra i sindaci Federico Sboarina e Mattia Palazzi, i lavori per l’evento entrano nel vivo. Si è svolto infatti giovedì il primo incontro operativo per realizzare l’evento sportivo. Nel Municipio di Mantova l’assessore allo Sport del Comune di Mantova, Paola Nobis, e di Verona, Filippo Rando, hanno dato il via alla macchina organizzativa.

L'incontro tra gli assessori allo Sport del Comune di Verona e di Mantova

Si parte dalla necessità di creare il prima possibile un comitato organizzatore, per poi procedere con tutti gli step successivi. «Un progetto unico in Italia - ha detto l’assessore del Comune di Verona Filippo Rando - un sogno che si realizza per moltissimi runner che arriveranno da tutto il Paese. Un evento che contribuirà a rafforzare il legame tra Verona e Mantova, con ricadute positive per entrambi i territori».

«Nell’anno di Mantova Città Europea dello Sport - ha detto a fine incontro l’assessore Nobis - abbiamo gettato le basi per la Maratona Mantova-Verona. Un importante evento sportivo, che serve anche per avvicinare le due città, le quali hanno già intessuto tante relazioni nel passato e anche nel presente. Stiamo lavorando per realizzare questo appuntamento nel 2021». Al tavolo di lavoro era presente anche il Capo di Gabinetto del Comune di Mantova Stefano Simonazzi e i tecnici dell’Ufficio Sport.