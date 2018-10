Il Payanini Center porta bene al Verona Rugby, prima vittoria in Top 12

Prima partita casalinga e prima vittoria del Verona Rugby nel Top 12, il massimo campionato rugbistico italiano. Il battesimo del Payanini Center di via San Marco è stato bagnato dalla vittoria per 27-7 sulla Lazio davanti a più di mille spettatori. Dopo le prime due sconfitte sui campi di Calvisano e San Donà, i ragazzi in maglia antracite hanno offerto una prestazione concreta e convincente.

Nel primo tempo, è stata la Lazio a fare la partita, dominando possesso e territorio. Qualche errore di troppo e la buona difesa scaligera hanno impedito però agli ospiti di muovere il punteggio. Il Verona, invece, è stato micidiale e alla mezz'ora è andato in meta con Bernini. Allo scadere della prima frazione di gioco, McKinney ha poi sfruttato un penalty che ha fissato il punteggio sull'8-0.

La ripresa si è aperta male per i veronesi, con l'espulsione di Bernini, ma in inferiorità numerica, gli scaligeri hanno tenuto il campo. I cambi azzeccati dalla panchina hanno aiutato i locali ad andare ancora in meta, prima con Leonardo Quintieri e poi è Guglielmo Zanini. Una conversione di McKinney ha portato il Verona sul 20-0. La Lazio, trascinata da Rodrigo Bruno, ha reagito e al 23' con una meta del centro Guardiano. Al 36' però, il Verona Rugby ga chiuso i conti con la meta di Federico Silvestri e un'altra trasformazione di McKinney, per il 27-7 finale.

I primi venti minuti abbiamo avuto qualche problema, ma dopo abbiamo dimostrato il nostro vero valore e siamo riusciti a prevalere - ha commentato l'allenatore dei veronesi Zanichelli - Abbiamo difeso chiudendo abbastanza bene gli spazi. Sapevamo che loro sono molto validi all'esterno, ma siamo riusciti ad arginarli bene.

VERONA RUGBY - S.S. LAZIO RUGBY 1927 27-7

Verona Rugby: Conor, Buondonno, Pavan (75' Cruciani), Quintieri, Beltrame (73' Mortali), McKinney, Soffiato (76' Di Tota), Bernini, Rossi (23' Zago, 63' Mountariol), Zanini, Groenewald, Salvetti (cap), Cittadini (58' D'Agostino), Delfino (55' Silvestri), Furia (58' Lastra Masotti). All: Zanichelli.

S.S. Lazio Rugby 1927: Borzone, Santoro, Coronel (23' Guardiano), Vella, Bonavolontà F., Ceballos, Bonavolontà D. (65' Albanese), Giancarlini (50' Duca), Filippucci (cap) (77' Pagotto), Ercolani (75' Blessano), Bruno, Ocampo, Forgini (65' Marsella), Baruffaldi (67' Amendola), Cafaro (65' Bolzoni). All. Montella.

Arbitro: Gnecchi.