Scherma, all'Agsm Forum le finali del Campionato Italiano Cadetti e Giovani

A poco più di un mese dai Mondiali di Scherma Cadetti e Giovani 2018, la città di Verona torna protagonista della scherma italiana con tre giornate di grandi incontri.

L'Agsm Forum, dal 25 al 27 maggio, ospita le finali del Campionato Italiano Cadetti e Giovani 2018 di fioretto, spada e sciabola che, per importanza, è la seconda manifestazione di scherma a livello nazionale. L'evento, ad ingresso gratuito, è promosso dalla Federazione Italiana Scherma con il supporto organizzativo di Fondazione Marcantonio Bentegodi ed il sostegno di Comune, Agsm e Amia.

Per tutto il prossimo fine settimana, i migliori atleti delle tre specialità si sfideranno sulla pedana dell'Agsm Forum, con una partecipazione complessiva di ben 500 schermisti provenienti da tutta Italia. Un'occasione per vedere in azione i migliori esponenti del futuro della scherma nazionale, con la presenza di campioni europei o mondiali di specialità.

Il programma gare prevede, dalle 8.45 alle 14.15: venerdì 25 maggio, l'assegnazione dei titoli di fioretto e sciabola maschile Cadetti, sciabola e fioretto femminile Cadetti; sabato 26 maggio, sarà la giornata delle competizioni di spada femminile e maschile Cadetti, sciabola femminile e maschile Giovani; domenica 27 maggio, i campionati si chiuderanno con l'assegnazione dei titoli di fioretto e spada femminile Giovani, spada e fioretto maschile Giovani.